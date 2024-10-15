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Снайпер «Раздор» рассказал о ликвидации стрелка ВСУ в лесополосе

Снайперы поддерживают наступление штурмовых подразделений или работают в режиме свободной охоты, самостоятельно выбирая позиции и цели для уничтожения.
2024-10-15 08:07:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили наблюдателей ВСУ и сорвали ротацию националистов на Красноармейском направлении спецоперации.

Действуя в связке со штурмовыми подразделениями, снайперы оказывают неоценимую помощь бойцам на передовой.

«Выдвигается батальон - натыкается на пулеметный расчет. Пройти, соответственно, не может. На помощь идем мы. Мы позади, аккуратно и самостоятельно двигаемся. Нам по рации сообщили, мы отработали, задача выполнена, штурмовики пошли дальше», - объяснил командир взвода роты снайперов с позывным «Раздор».

Они повсюду передвигаются скрытно. Поиски удачного места для огневой позиции значительно усложняются в современных условиях, когда в небе постоянно снуют дроны-разведчики и камикадзе противника.

Успешное выполнение задачи требует от снайпера не только отличной физической формы, но и способности креативно мыслить и нестандартно подходить к решению задачи.

«Командир недавно поставил задачу: в лесополосе работает вражеский снайпер. Мы туда выдвинулись, сами нашли позицию. Он себя выдал. У него на винтовке не было глушителя. После выстрела мы его услышали и увидели, ну и я отработал по нему», - добавил «Раздор».

Рабочая дальность для поражения цели для снайперов группировки составляет более 1 тыс. метров. Эффективность стрельбы на больших дальностях обеспечивает качественная подготовка каждого военнослужащего, а также современное оснащение, в которое входят различные оптические прицелы и тепловизионное оборудование.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #снайпер #красноармейское направление
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