На съезде министров в Люксембурге будут обсуждать готов ли Евросоюз к зиме, потому что к концу года истекает срок действия ключевого соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом. Однако, что именно Украина является инициатором разрыва, европейские представители 27 стран решили не упоминать.

«Модернизация европейской энергетики не приносит необходимых результатов. Импорт российской энергии растет. Это плохой знак. Нам нужно работать над собственной энергетической безопасностью», -заявил заместитель министра климата и окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста.

Исходя из их логики можно выяснить, что энергетическая безопасность Европы под угрозой, потому что импорт российской энергии растёт. В то же время, отказ Киева от продления транзитного договора с Москвой является прямым шантажом всего старого света.

«Мы всё ещё слишком много закупаем энергоресурсов у России. На самом деле мы не можем знать, даже если мы покупаем энергоресурсы в Финляндию у других стран-участниц, имеют ли они какую-либо связь с Россией. Мы должны четко заявить, что российский газ неприемлем на территории ЕС», - сказал Министр климата и окружающей среды Финляндии Кай Мюкканен.

Из альтернатив у европейцев только дорогой американский СПГ, переплата за который колоссальная. С февраля 2022 года ЕС потратил на газ 300 млрд евро, для сравнения эту же сумму они потратили за 9 предыдущих лет, закупая газ из РФ. Для Вашингтона это акция два в одном: и лёгкая прибыль, и инструмент политического влияния на западную Европу.



Компании, которые не желают обанкротится ищут лазейки. Например, чешский минпромторг объявил, что страна готова покончить с зависимостью от российского топлива, но они потратили на нефть и газ из РФ больше, чем на помощь Украине.



Транзит российского газа в Европу выгоден всем. Руководители стран понимают это, но не могут ничего сделать из-за идеологии «российское - значит запрещенное».



В частности, не спасают даже проекты по «зеленой энергетике», в которые вложили миллиарды, но не получили голосов избирателей, как это было на недавних региональных выборах в Германии. Они также не смогли заполучить и долгожданного энергетического суверенитета.



В 2022 году, на самом старте кризиса, европейские государства сдерживали цены за счет субсидирования. При этом, средств хватило всего на пару лет.

«Теперь они поднимают тарифы для населения для социальных учреждений и компенсируют те затраты, которые понесли в 2022 году», - подчеркнул эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Кроме того, задолго до СВО, в период пандемии, на волне политического экоактивизма - европейские власти навязывали своим компаниям идею отказа от финансирования собственной нефтегазовой отрасли. Однако после появились первые санкции и острая зависимость от углеводорода. А сейчас европейские политики вместо того, чтобы исправлять погрешность необдуманной энергетической политики, обвиняют Москву.



Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложил главам МИД усилить санкции, чтобы подорвать экспорт российской нефти.