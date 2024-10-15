Гладков: водитель грузовика ранен после атаки дрона ВСУ под Белгородом

Беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области, водитель грузовика ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Атака произошла в Белгородском районе на повороте к хутору Церковный.

«Мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода», - говорится в сообщении губернатора в Telegram.

Он добавил, что ВСУ также обстреляли село Красный Октябрь, в результате выбило окно в одном частном доме, в другом посечен забор. Восемь автомобилей повреждены, написал Гладков.

В светлое время суток будет проведен подомовой обход, после чего информация о последствиях будет актуализирована.

В субботу 12 октября губернатор сообщал об одном погибшем после удара беспилотника противника по селу в области. По словам Гладкова, мужчина скончался на месте. Еще трое жителей получили ранения, их доставили в больницу.