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Мирный житель Белгородской области погиб при атаке беспилотника

В результате удара украинского БПЛА также пострадали двое мужчин и одна женщина.
Алексей Курильченко 2024-10-12 13:18:54
© Фото: РИА Новости

В результате удара украинского беспилотника по селу Устиновка Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, после подомового обхода стало известно о погибшем мирном жителе. В результате вражеской атаки мужчина скончался на месте», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также известно о троих раненных. Двое мужчин и одна женщина с минно-взрывными травмами доставлены в городскую больницу Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее Гладков сообщил о ранении жительницы города Шебекино. Она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги в результате удара украинского FPV-дрона.

#в стране и мире #беспилотник #белгородская область #Трагедия
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