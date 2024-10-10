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«Расстреливали дома из БТР»: жители Любимовки рассказали о зверствах боевиков ВСУ

По словам очевидцев, украинцы применяли также и дроны по мирным постройкам.
2024-10-10 09:11:02
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Украинские боевики бесчинствовали, уничтожая дома мирных жителей в курском приграничье. О том, как военные ВСУ разрушали гражданские объекты, рассказали жители села Любимовка.

По словам очевидцев, сперва украинцы расстреливали жилые дома из БТР. После этого они запускали беспилотники, начиненные зажигательной смесью.

«В наш дом прилетело несколько дронов - первый пролетел мимо и не взорвался, второй дрон поджег крышу, но мы успели потушить ее. Через пару часов прилетел еще один дрон, но опять не загорелся…» - вспоминает Наталья об атаках.

По словам другого жителя Любимовки, Анатолия, диверсанты устраивали хаотичные проверки документов, угрожая расправой.

«Когда с соседнего поселка их выбили, они стали беспредельничать… Мы прятались от них в подвале две недели, пока наши не зашли», - рассказал очевидец.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об огневом поражении украинских  бригад в том числе в районе населенного пункта Любимовка.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Курская область #наш эксклюзив #боевики всу #преступления ВСУ
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