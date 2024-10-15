Бизнесмен, чье авто заминировали в Москве, попал в реанимацию

Предприниматель, пострадавший при взрыве авто на юго-западе Москвы, находится в реанимации. Об этом сообщает столичный СК РФ в своем Telegram-канале.

Остальным потерпевшим тоже оказывается вся необходимая медицинская помощь. После разрешения врачей следователи приступят к проведению с ними следственных действий.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к преступлению.

Напомним, сегодня утром на улице Профсоюзной в Москве в одной из припаркованных машин прогремел взрыв. В результате подрыва пострадали три человека, в числе которых малолетний ребенок.