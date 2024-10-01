Пентагон заключил контракт на производство ядерных ракет Trident II

Министерство обороны США выделило $2,1 млрд оборонно-промышленной корпорации Lockheed Martin на производство баллистических ракет и ядерных боеголовок. Об этом сообщает Life со ссылкой на публикацию Пентагона.

Контракт включает изготовление ракет Trident II D5, а также разработку боеголовок Warhead 93/Mark7. Работы планируется завершить к концу сентября 2029 года.

Кроме того, военное ведомство выделило Lockheed Martin свыше $1,16 млрд для разработки систем установки ракет и навигационной подсистемы.

Межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 предназначены для запуска с подводных лодок. Отмечается, что производство МБР по этому контракту поспособствует продаже в интересах Великобритании.

Ранее сообщалось, что Минобороны США заказало бомбы малого диаметра для поставок Японии, Болгарии и Украины.