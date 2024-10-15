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ВС РФ с помощью БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Выждав подходящий момент, оператор, умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, несколькими точными попаданиями уничтожил пикап боевиков ВСУ, сорвав проведение ротации.
2024-10-15 16:58:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор БПЛА группировки войск «Запад» уничтожил пикап и сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры с боевой работой военнослужащих.

В районе лесополосы разведка выявила перемещение пикапа, следующего на позиции для проведения ротации личного состава ВСУ. Было принято решение об огневом воздействии по технике противника.

Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи.

На записи показано, как оснащенный камерой наблюдения дрон пролетает над целью, наводит боеприпасы и сбрасывает их. После попадания техника начинает дымиться.

Ранее российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили полевые склады боеприпасов ВСУ. Кадры опубликовало Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ
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