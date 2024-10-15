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МО Польши: украинцы шокируют поляков роскошным образом жизни в стране

Польское общество возмущено видом украинцев за рулем дорогих авто, отметил глава Минобороны Польши.
Андрей Аркадьев 2024-10-15 16:33:20
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польское общество шокировано роскошным образом жизни приехавших из Украины молодых людей. Об этом он сообщил порталу Interia.

Как утверждает министр, украинцы ездят на дорогих автомобилях, отдыхают в выходные в пятизвездочных отелях и демонстрируют тягу к роскоши. Министр назвал происходящее несправедливым по отношению к местным жителям, которые вносят вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия, помогают Украине и украинским беженцам.

Косиняк-Камыш поддержал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о лишении социальных пособий для украинцев призывного возраста, находящихся в Евросоюзе.

После начала специальной военной операции на Украине объявили всеобщую мобилизацию и военное положение. В Интернете регулярно появляются видео, на которых сотрудники ТЦК проводят рейды в общественных местах. С мужчин призывного возраста требуют документы, вручают повестки прямо на улицах, заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении.

На фоне насильственной мобилизации жители Украины пытаются откупиться от сотрудников ТЦК, выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально перейти границу.

#в стране и мире #Украина #Польша
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