МО Польши: украинцы шокируют поляков роскошным образом жизни в стране

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польское общество шокировано роскошным образом жизни приехавших из Украины молодых людей. Об этом он сообщил порталу Interia.

Как утверждает министр, украинцы ездят на дорогих автомобилях, отдыхают в выходные в пятизвездочных отелях и демонстрируют тягу к роскоши. Министр назвал происходящее несправедливым по отношению к местным жителям, которые вносят вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия, помогают Украине и украинским беженцам.

Косиняк-Камыш поддержал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о лишении социальных пособий для украинцев призывного возраста, находящихся в Евросоюзе.

После начала специальной военной операции на Украине объявили всеобщую мобилизацию и военное положение. В Интернете регулярно появляются видео, на которых сотрудники ТЦК проводят рейды в общественных местах. С мужчин призывного возраста требуют документы, вручают повестки прямо на улицах, заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении.

На фоне насильственной мобилизации жители Украины пытаются откупиться от сотрудников ТЦК, выехать из страны по поддельным справкам либо нелегально перейти границу.