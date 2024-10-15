Депутат Европарламента от Словакии социал-демократ Любош Блаха заявил, что можно наблюдать параллели между русофобией сейчас и временами нацизма в 40-е года ХХ века.

«Руссофобия, распространяемая на Западе, - очень опасное явление. Можно наблюдать параллели с 30-ми и 40-ми годами ХХ века, когда было время нацизма», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Блаха подчеркнул, что это опасное явление, которое сейчас распространяется в Европейском парламенте. По его словам, он предпочел бы наладить контакт с РФ.

Евродепутат также отметил, что Словаки настроены дружественно к народу России и большинство из них чувствуют единение с ними, как славяне.

Социал-демократ призвал остановить политику санкций, ненависти, русофобии по отношению к РФ. Он предостерег Европарламент от возможной эскалации конфликта на Украине.

Он поблагодарил Россию за вклад в борьбу с нацизмом во времена Второй мировой войны. Помимо этого, Любош Блаха извинился перед РФ за все «фашистские резолюции», принятые в Европейском союзе.

Ранее депутат Европарламента от Словакии приехал в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и извиниться за русофобию на Западе.