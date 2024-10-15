Операторы «Иноходца» уничтожили украинский танк в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении танка ВСУ, который укрывался в одной из лесополос приграничья Курской области.

Вражеский танк был обнаружен в результате разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север». После этого было принято решение нанести по нему удар.

По танку ударили операторы беспилотного летательного аппарата «Иноходец». Они добились прямого попадания ракетой - в итоге танк противника был уничтожен.

В российском оборонном ведомстве отметили, что результативность ракетного удара подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА разнесли украинские склады с боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.