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Операторы «Иноходца» уничтожили украинский танк в Курской области

Вражеский танк был спрятан в лесополосе, но был обнаружен при помощи беспилотника.
2024-10-15 14:08:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении танка ВСУ, который укрывался в одной из лесополос приграничья Курской области. 

Вражеский танк был обнаружен в результате разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север». После этого было принято решение нанести по нему удар. 

По танку ударили операторы беспилотного летательного аппарата «Иноходец». Они добились прямого попадания ракетой - в итоге танк противника был уничтожен. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что результативность ракетного удара подтвердили кадры объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА разнесли украинские склады с боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #танк #Курская область #уничтожение #иноходец
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