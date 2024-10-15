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На Украине призвали СМИ корректно освещать работу военкоматов

Также порекомендовали журналистам максимально осторожно использовать цитаты при освещении задержания того или иного гражданина представителями военкомата.
Андрей Аркадьев 2024-10-15 14:52:55
© Фото: Viacheslav Madiievskyi, Keystone Press Agency, Globallookpress

Национальный совет по телевидению Украины призвал СМИ корректно освещать работу сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК - украинский аналог военкомата).

«Национальный совет призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В публикации также порекомендовали журналистам максимально осторожно использовать цитаты при освещении задержания людей представителями военкоматов.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. С тех пор мобилизация неоднократно продлевалась.

В Интернете регулярно местные жители публикуют кадры с массовыми облавами. Сотрудники ТЦК проводят рейды в общественных местах. Требуют с мужчин призывного возраста предъявлять документы, вручают повестки прямо на улицах, используют физическую силу. Людей бьют, против воли заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении.

#в стране и мире #Украина #СМИ #Военкомат
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