ВС РФ ударили по украинским резервам в Сумской области

Минобороны России сообщает о нанесении ударов по украинским резервам и местам сосредоточения врага в Сумской области.

Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками. Под них попали резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

Это произошло в районах населенных пунктов Беловоды, Будивельное, Журавка, Заруцкое, Катериновка, Павловка, Розсоши, Тростянец, Шалыгино, Черневое и Уланово.

Также сообщается, что неприятель за сутки потерял до 590 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.