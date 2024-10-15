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ВС РФ ударили по украинским резервам в Сумской области

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти украинских бригад.
2024-10-15 13:43:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении ударов по украинским резервам и местам сосредоточения врага в Сумской области. 

Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками. Под них попали резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ. 

Это произошло в районах населенных пунктов Беловоды, Будивельное, Журавка, Заруцкое, Катериновка, Павловка, Розсоши, Тростянец, Шалыгино, Черневое и Уланово. 

Также сообщается, что неприятель за сутки потерял до 590 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #удары #сумская область #Резервы противника
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