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ВСУ потеряли до 590 боевиков в зоне ответственности группировки «Юг»

Подразделения группировки войск «Юг» продолжили продвижение в глубину неприятельской обороны.
2024-10-15 12:41:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об том, что противник потерял до 590 боевиков за сутки в зоне ответственности группировки войск «Юг». Помимо живой силы, противник лишился боевой бронированной машины, двух автомобилей, орудий М777, Д-30 и М119.

В сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что подразделения «Южной» группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Катериновки, Зализнянского, Миньковки и Антоновки. Также удалось отразить три контратаки ВСУ в зоне ответственности группировки.

В течение суток средства ПВО уничтожили корректируемую авиабомбу Hammer и 43 дрона ВСУ самолетного типа.

Минобороны озвучило потери украинской стороны в вооружении и технике за все время спецоперации. Как утверждает ведомство, противник потерял 646 самолетов, 283 вертолета, 33648 беспилотников, 582 ЗРК, 18629 танков и бронемашин, 1472 РСЗО, 16186 орудий полевой артиллерии и минометов, 27265 единиц специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #юг #СВО
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