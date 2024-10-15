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Sham FM: истребители Израиля атаковали КПП между Ливаном и Сирией

По данным радиостанции, сирийские силы ПВО открыли огонь по воздушным целям в приграничном районе.
Елизавета Кондрикова 2024-10-15 01:30:11
© Фото: Taher Abu Hamdan, XinHua Globallookpress

Израильские истребители совершили налет на погранпереход в районе Хермель на севере Ливана, сообщает радиостанция Sham FM.

Уточняется, что ВВС Израиля атаковали дорогу, ведущую через КПП в Сирию. В регионе действовали сирийские силы ПВО. По данным ТАСС, в понедельник 14 октября авиация обстреляла колонну с гуманитарной помощью в приграничном районе, которая направлялась в сторону Ливана.

В Бейруте заявили, что удары по погранпереходам и гуманитарным конвоям стоит расценивать как необъявленную блокаду, так как тем самым израильская сторона ограничивает связь Ливана с соседними странами и препятствует экспорту сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в результате израильской атаки по погранпереходу между Ливаном и Сирией в начале октября пострадала дорога, ведущая к КПП. В итоге беженцы с вещами в руках, с детьми и колясками, были вынуждены пешком пересекать границу.

#сирия #Израиль #ливан #КПП #погранпереход
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