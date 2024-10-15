Момент взрыва авто на юго-западе Москвы попал на видео

Сейчас следствие рассматривает различные версии преступления. Наиболее приоритетной является предпринимательская деятельность потерпевшего. Об этом сообщает столичный СК РФ.

На данный момент осматриваются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также следователи допрашивают свидетелей по факту случившегося.

Напомним, что сегодня утром на улице Профсоюзной в Москве прогремел взрыв. Автомобиль, предположительно, столичного бизнесмена заминировали. Предварительно, взрыв произошел между капотом и лобовым стеклом машины.

Пострадавших трое, среди которых малолетний ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».