Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» Анапского артиллерийского полка ВДВ уничтожил гаубицу ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. О точном попадании по цели сообщило Министерство обороны России.

Севернее Вербового разведка обнаружила вражеское орудие, с помощью которого украинские артиллеристы вели огонь по позициям ВДВ. Координаты цели передали расчету «Гиацинта». Артиллеристы-десантники навели орудие и точными выстрелами уничтожили гаубицу ВСУ.

На записи показано, как расчет делает необходимые вычисления и ведет огонь. Орудие тщательно замаскировано, расположено в лесу среди деревьев. Сверху установлен навес с решетками, скрытый ветвями.

Кадры боевой работы показаны с разных ракурсов. Также камера беспилотника зафиксировала результаты ударов по целям. На записи отчетливо видно, как после точных попаданий происходит детонация.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.