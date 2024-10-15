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Российский «Гиацинт» разнес гаубицу ВСУ на Ореховском направлении

Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точности поражения цели.
2024-10-15 11:33:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» Анапского артиллерийского полка ВДВ уничтожил гаубицу ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. О точном попадании по цели сообщило Министерство обороны России.

Севернее Вербового разведка обнаружила вражеское орудие, с помощью которого украинские артиллеристы вели огонь по позициям ВДВ. Координаты цели передали расчету «Гиацинта». Артиллеристы-десантники навели орудие и точными выстрелами уничтожили гаубицу ВСУ.

На записи показано, как расчет делает необходимые вычисления и ведет огонь. Орудие тщательно замаскировано, расположено в лесу среди деревьев. Сверху установлен навес с решетками, скрытый ветвями.

Кадры боевой работы показаны с разных ракурсов. Также камера беспилотника зафиксировала результаты ударов по целям. На записи отчетливо видно, как после точных попаданий происходит детонация.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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