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Экипаж Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в Курской области

Удар наносился по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе.
2024-10-15 10:45:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской пехоты в приграничном районе Курской области. 

Удар наносился экипажем российского вертолета Ми-28НМ. Целью стало скопление живой силы и бронетехники неприятеля. Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился авиационными ракетами, а цель была разведана заранее. 

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета. 

Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ. 

Ранее сообщалось, что «Аллигаторы» успешно атаковали бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #приграничье
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