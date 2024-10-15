Экипаж Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской пехоты в приграничном районе Курской области.

Удар наносился экипажем российского вертолета Ми-28НМ. Целью стало скопление живой силы и бронетехники неприятеля. Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился авиационными ракетами, а цель была разведана заранее.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета.

Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ.

Ранее сообщалось, что «Аллигаторы» успешно атаковали бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.