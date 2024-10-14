«Аллигаторы» атаковали бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Украинских боевиков и их бронетехнику уничтожили в приграничном районе Курской области. Удары по ним нанесли экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, сообщило Минобороны РФ.

«Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», - уточнили в оборонном ведомстве.

На кадрах видно, как экипаж машины вылетает на выполнение боевой задачи, а затем открывает огонь по наземным целям.

После боевой стрельбы летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, где техники осмотрели вертолеты, пополнили боекомплект и заправили боевую технику.

По докладам наводчика, выявленные цели в курском приграничье были ликвидированы.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.