«Аллигаторы» атаковали бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Украинских боевиков и их бронетехнику уничтожили в приграничном районе Курской области. Удары по ним нанесли экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, сообщило Минобороны РФ.
«Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», - уточнили в оборонном ведомстве.
На кадрах видно, как экипаж машины вылетает на выполнение боевой задачи, а затем открывает огонь по наземным целям.
После боевой стрельбы летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, где техники осмотрели вертолеты, пополнили боекомплект и заправили боевую технику.
По докладам наводчика, выявленные цели в курском приграничье были ликвидированы.
Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.
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