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«Аллигаторы» атаковали бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Координаты для нанесения точных ракетных ударов летчикам армейской авиации передали разведчики.
2024-10-14 07:12:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинских боевиков и их бронетехнику уничтожили в приграничном районе Курской области. Удары по ним нанесли экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, сообщило Минобороны РФ.

«Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», - уточнили в оборонном ведомстве.

На кадрах видно, как экипаж машины вылетает на выполнение боевой задачи, а затем открывает огонь по наземным целям.

После боевой стрельбы летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, где техники осмотрели вертолеты, пополнили боекомплект и заправили боевую технику.

По докладам наводчика, выявленные цели в курском приграничье были ликвидированы.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ка-52 #вертолеты #Минобороны РФ #Курская область #летчики
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