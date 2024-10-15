Китай отправил в Вашингтон двух гигантских панд впервые за 24 года

Китай отправил в столицу США Вашингтон двух гигантских панд Бао Ли и Цин Бао впервые за последние 24 года, сообщает телеканал CNN. Животные поселятся в Национальном зоопарке Вашингтона, ранее там жила пара китайских панд, но их отправили обратно на родину в ноябре прошлого года.

«Мы приготовили кукурузные булочки, побеги бамбука, морковь, воду и лекарства, чтобы удовлетворить потребности панд во время полета», - говорится в заявлении Ассоциации охраны дикой природы Китая.

Павильон, где будут жить Бао Ли и Цин Бао, отремонтировали к их приезду за миллион долларов, говорится в материале. Панды были переданы в аренду американскому зоопарку на десять лет с ежегодным взносом в размере миллион долларов.

Телеканал подчеркивает, что присутствие черно-белых медведей в Вашингтоне станет «редким ярким пятном» в напряженных отношениях между США и Китаем, которые омрачаются трудностями в торговле, технологической и геополитической сферах.

Напомним, одной из последних новостей в китайской панда-дипломатии стала новость о возвращении животных из Японии в Китай на фоне ухудшения их здоровья.