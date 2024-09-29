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Япония вернет Китаю двух гигантских панд

Причиной транспортировки животных стало ухудшение их здоровья.
Глеб Владовский 2024-09-29 11:01:12
© Фото: Xu Bingjie, XinHua, Globallookpress

Содержащиеся в токийском зоопарке Уэно две гигантские панды вылетели в Китай чартерным рейсом. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Решение об отправке самца Лили и самки Синсин в КНР приняли летом этого года в связи с ухудшением их здоровья. Сообщалось, что у бамбуковых медведей зафиксировали высокое давление, передает телеканал 360.

Уточняется, что их перевезут в Китайский центр сохранения и исследования гигантских панд в провинции Сычуань.

Напомним, что Лили и Синсин родились в Китае в 2005 году, а в 2011 году их перевезли в зоопарк Уэно. За это время у пары появились на свет четыре медвежонка. Однако первый детеныш скончался через несколько дней после рождения от воспаления легких. В июне 2017 года Синсин родила еще одного малыша, а в 2021 году - близнецов.

#Китай #в стране и мире #Япония #панда #гигантская панда
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