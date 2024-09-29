Япония вернет Китаю двух гигантских панд

Содержащиеся в токийском зоопарке Уэно две гигантские панды вылетели в Китай чартерным рейсом. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Решение об отправке самца Лили и самки Синсин в КНР приняли летом этого года в связи с ухудшением их здоровья. Сообщалось, что у бамбуковых медведей зафиксировали высокое давление, передает телеканал 360.

Уточняется, что их перевезут в Китайский центр сохранения и исследования гигантских панд в провинции Сычуань.

Напомним, что Лили и Синсин родились в Китае в 2005 году, а в 2011 году их перевезли в зоопарк Уэно. За это время у пары появились на свет четыре медвежонка. Однако первый детеныш скончался через несколько дней после рождения от воспаления легких. В июне 2017 года Синсин родила еще одного малыша, а в 2021 году - близнецов.