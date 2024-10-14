Москалькова сообщила о поиске более 1 тыс. жителей Курской области

Больше тысячи жителей Курской области ищут их родственники, сообщила уполномоченный по правам человека в интервью изданию «Аргументы и факты».

Татьяна Москалькова рассказала, что эти люди обратились к ней за помощью. Омбудсмен выразила обеспокоенность по поводу принудительного вывоза гражданских лиц из мест их постоянного проживания. Уполномоченный по правам человека напомнила, что это нарушение Женевской конвенции.

По словам Москальковой, она обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой сообщить число жителей Курской области, которых насильно вывезли из их домов.

Стороны договорились о встрече, и Москалькова намерена обсудить эту тему в первоочередном порядке.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Киев создает подобие концлагерей в Курской области.