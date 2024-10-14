МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тишковец предупредил москвичей о зарядах снега с дождем

Температура на улице будет ощущаться на -3 градуса из-за высокой влажности и сильного ветра.
Ирина Егорова 2024-10-14 09:25:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Осадки в виде дождя вперемешку с зарядами мокрого снега прогнозируются в Москве 14 октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Утром в некоторых районах столицы шел дождь, а снег ожидается во второй половине дня, возможно формирование неустойчивого временного снежного покрова толщиной 1-2 см, который будет таять, сообщил синоптик.

Первый рабочий день недели в Москве будет пасмурным. Также ожидается ветер с порывами до 18 м/с и ухудшение видимости. Температура воздуха в городе понизится до +1…+4, но из-за ветра и влажности будет ощущаться, что на улице от -3 до -6. По словам Тишковца, погода соответствует начале ноября.

«Одевайтесь теплее, не забудьте зонт, автомобилисты держите дистанцию и будьте осторожны, во второй половине дня возможны сбои в авиасообщении - сложные метеоусловия», - посоветовал синоптик.

Также он предупредил о вероятности образования слабых гололедных явлений на мостах и эстакадах.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал автовладельцам заранее начать подготовку машин к холодам. Специалист предложил намазать автомобиль воском перед заморозками, а также отполировать фары, поскольку летом их могла исцарапать пыль.

#Москва #в стране и мире #Погода #прогноз #снег #ветер #синоптик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 