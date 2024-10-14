Тишковец предупредил москвичей о зарядах снега с дождем

Осадки в виде дождя вперемешку с зарядами мокрого снега прогнозируются в Москве 14 октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Утром в некоторых районах столицы шел дождь, а снег ожидается во второй половине дня, возможно формирование неустойчивого временного снежного покрова толщиной 1-2 см, который будет таять, сообщил синоптик.

Первый рабочий день недели в Москве будет пасмурным. Также ожидается ветер с порывами до 18 м/с и ухудшение видимости. Температура воздуха в городе понизится до +1…+4, но из-за ветра и влажности будет ощущаться, что на улице от -3 до -6. По словам Тишковца, погода соответствует начале ноября.

«Одевайтесь теплее, не забудьте зонт, автомобилисты держите дистанцию и будьте осторожны, во второй половине дня возможны сбои в авиасообщении - сложные метеоусловия», - посоветовал синоптик.

Также он предупредил о вероятности образования слабых гололедных явлений на мостах и эстакадах.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал автовладельцам заранее начать подготовку машин к холодам. Специалист предложил намазать автомобиль воском перед заморозками, а также отполировать фары, поскольку летом их могла исцарапать пыль.