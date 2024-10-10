«Снег не ждем»: Вильфанд о погоде в Москве на ближайшие дни

Понижение температуры в ближайшее время в Москве ожидается только к концу недели. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни температура преимущественно все-таки ночью положительная. Особенно можно завтра наслаждаться завтра теплым солнечным днем +14...+16 градусов выше нуля в послеполуденные часы. Температура на пять-шесть градусов выше многолетних значений», - сказал эксперт.

По его словам, понижение температуры начнется в воскресенье.

«Температура будет ночью 2-4 градуса, в некоторых областях не исключено понижение до -1. Небольшой дождь возможен. Снег не ждем», - сообщил синоптик.

Начиная с понедельника - температура ночью от 0 до +5 градусов, днем 5-10. Также возможен небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что около 45% территории России покрыты снежным покровом. Он добавил, что на этой неделе до 70% территорий Сибирского и северной части Уральского федеральных округов также засыплет снегом.