WP: в США спасатели покинули зону урагана «Хелен» из-за ополченцев

Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования (FEMA) прекратили работу после урагана «Хелен» в округе Резерфорд, Северная Каролина, и переместились в другой район. Это произошло из-за опасений по поводу «вооруженных ополченцев», угрожающих государственным служащим в регион, пишет The Washington Post.

Войска Национальной гвардии наткнулись в этом районе «на два грузовика вооруженных ополченцев, заявивших, что они вышли на охоту за FEMA».

Один из чиновников Лесной службы, координирующий восстановление после урагана Хелен, сказал, что спасатели переместились в безопасную зону, и по крайней мере часть работ в этой зоне была приостановлена. В их числе расчистка деревьев на десятках поврежденных и заблокированных дорог для помощи поисково-спасательным бригадам, а также группам, доставляющим припасы.

Чимни-Рок в округе Резерфорд стал одним из центров напряженности после того, как в социальных сетях распространился слух о том, что правительственные чиновники планируют захватить опустошенную деревню и спрятать тела погибших под обломками. Власти и новостные агентства опровергли это утверждение. Но люди все равно обсуждают эту информацию, умоляя ополченцев заняться FEMA.

По словам бывшего сотрудника Лесной службы, обострение напряженности привело к тому, что местные жители начали преследовать федеральных служащих.

Ранее сообщалось, что ураган «Хелен» в США унес жизни по меньшей мере 227 человек.