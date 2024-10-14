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Опубликованы кадры с водруженным флагом РФ в Островском

Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады не дали укрепиться в этом селе боевикам после их отступления с других позиций.
2024-10-14 06:34:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие рассказали об освобождении населенного пункта Островское на территории Донецкой Народной Республики. Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск не дали укрепиться в этом селе боевикам после их отступления с других позиций, рассказал командир роты с позывным Герцин.

«Мы не стали затягивать и в течение трех дней собрали штурмовые группы, собрали технику, взаимодействуя с командиром танкового батальона, разработали план захода и зашли в Островское», - рассказал он.

При подходе наших военнослужащих наиболее идейные подразделения украинских националистов отступили и поставили вместо себя мобилизованных, которые не хотели стрелять, рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Тополь. Боевикам пришлось в спешке отступить в соседний населенный пункт Курахово, оставляя на позициях раненых.

Попавшие в окружение военнослужащие ВСУ понимают превосходство наших подразделений и сдаются в плен.

«Мы приближаемся к Курахово, мы знаем, какие там укрепы у них. Ждали более жесткого сопротивления», - сказал командир роты с позывным Герцин.

Минобороны России сообщило об освобождении Островского 11 октября.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #мотострелки #Украина #ДНР #освобождение #ВСУ #штурмовики #Южная группировка войск #Островское
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