Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Островское на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что освободить Островское удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск «Юг».

Также сообщается, что за неделю подразделения группировки отразили 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Кроме этого, бойцы нанесли огневое поражение живой силе и технике 15 украинских бригад.

За эту неделю враг в зоне ответственности группировки лишился до 4 790 военнослужащих, четырех боевых бронированных машин, 53 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии. Из этого числа 37 орудий было западного производства.

Также группировка уничтожила пять украинских станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами.

Ранее российские бойцы показали, как используют мотоциклы для доставки еды и снарядов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.