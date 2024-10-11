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Российские войска освободили Островское в ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск «Юг».
2024-10-11 13:23:28
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Островское на территории Донецкой Народной Республики. 

Отмечено, что освободить Островское удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск «Юг».

Также сообщается, что за неделю подразделения группировки отразили 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Кроме этого, бойцы нанесли огневое поражение живой силе и технике 15 украинских бригад. 

За эту неделю враг в зоне ответственности группировки лишился до 4 790 военнослужащих, четырех боевых бронированных машин, 53 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии. Из этого числа 37 орудий было западного производства. 

Также группировка уничтожила пять украинских станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами. 

Ранее российские бойцы показали, как используют мотоциклы для доставки еды и снарядов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #Островское
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