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Зенитчики прикрыли бойцов ВС РФ от атак вражеских дронов под Авдеевкой

После обнаружения БПЛА военнослужащие определяют его тип по видимому силуэту в воздухе и «отрабатывают» из всего имеющегося на вооружении арсенала.
2024-07-16 12:05:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли бойцов ВС РФ от атак вражеских дронов на Авдеевском направлении. Кадрами с боевой работой военнослужащих поделилось Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что на вооружении зенитчиков имеется пулемет НСВ «Утес», эффективный против малоразмерных, внезапно появляющихся дронов. Однако в случае необходимости он может вести огонь по живой силе, автомобилям и легкобронированной технике противника.

Также военнослужащие используют переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла». После захвата оператором воздушной цели самонаводящаяся ракета ПЗРК вылетает автоматически и гарантированно поражает ее в воздухе. Огонь может вестись одним человеком с неподготовленной позиции.

Кроме того, зенитчики применяют пулеметы и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. Последние позволяют поразить большую область одним выстрелом и с высокой вероятностью сбить летящий на малой высоте ударный FPV-дрон.

Зенитчики сбивают беспилотники самолетного типа, ударные промышленные гексокоптеры, разведывательные квадрокоптеры и ударные дроны-камикадзе. Наблюдение за небом ведется как днем, так и ночью. Обнаружив дрон, зенитчики определяют его по типу и «отрабатывают» из всего имеющегося на вооружении арсенала.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #дроны #Зенитчики #СВО
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