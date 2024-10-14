Глава израильской разведки посетил Каир для тайных переговоров по Газе

Глава израильской Службы общей безопасности Ронен Бар посетил Каир для тайных переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

«Ронен Бар тайно посетил Каир в воскресенье и встретился с главой египетской разведки Аббасом Камелем. Переговоры, помимо прочего, касались тупиковой ситуации в переговорах по освобождению заложников», - сообщает портал Walla.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся Филадельфийского коридора и КПП Рафах, ситуация вокруг которых тупиковая. Также Бар обсуждал возможность возобновления контактов с лидером движения ХАМАС Яхьей Синваром, сообщает агентство.

Ранее представители палестинского движения заявили, что не видят смысла выдавать заложников Тель-Авиву, пока не будет прекращен обстрел сектора Газа и силы ЦАХАЛ не будут выведены с его территории.

Как отметил представитель политического руководства организации в Ливане Айман Шанаа, ХАМАС было готово к прекращению огня, но последовавшие за этим высказывания главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху сделали это невозможным.