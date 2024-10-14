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Число раненных при атаке «Хезболлы» по базе Израиля увеличилось до 58

По данным СМИ, удар пришелся на столовую учебной базы во время обеда, что объясняет большое количество пострадавших.
Елизавета Кондрикова 2024-10-14 03:20:12
© Фото: Nir Alon ZUMAPRESS.com Globallookpress

Число пострадавших в результате удара беспилотника ливанского движения «Хезболла» по израильской военной базе увеличилось до 58 человек, сообщает издание Times of Israel. Девять из них получили ранения средней степени тяжести, остальные - легкой.

Сообщается, что удар пришелся на столовую учебной базы во время обеда, что объясняет большое количество пострадавших. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари пообещал разобраться в ситуации и выяснить, как БПЛА смог прорваться незамеченным и поразить базу.

«Хезболла» взяла на себя ответственность за удар, заявив, что атаковала базу «роем беспилотников». По данным движения, нападение было призвано доказать способность наносить удары по Израилю, в то время как военные ЦАХАЛ продолжают наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

Атака дронов была осуществлена вечером в воскресенье 13 октября. По данным ЦАХАЛ, жертвами «Хезболлы» стали четверо солдат, еще семеро находятся в тяжелом состоянии. Как сообщали СМИ, изначально территории Израиля достигли два БПЛА, один из них удалось сбить, второй летел низко к земле, из-за чего военные ЦАХАЛ потеряли его.

#беспилотник #Израиль #военная база #Хезболла #ЦАХАЛ #раненые
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