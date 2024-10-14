Число раненных при атаке «Хезболлы» по базе Израиля увеличилось до 58

Число пострадавших в результате удара беспилотника ливанского движения «Хезболла» по израильской военной базе увеличилось до 58 человек, сообщает издание Times of Israel. Девять из них получили ранения средней степени тяжести, остальные - легкой.

Сообщается, что удар пришелся на столовую учебной базы во время обеда, что объясняет большое количество пострадавших. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари пообещал разобраться в ситуации и выяснить, как БПЛА смог прорваться незамеченным и поразить базу.

«Хезболла» взяла на себя ответственность за удар, заявив, что атаковала базу «роем беспилотников». По данным движения, нападение было призвано доказать способность наносить удары по Израилю, в то время как военные ЦАХАЛ продолжают наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

Атака дронов была осуществлена вечером в воскресенье 13 октября. По данным ЦАХАЛ, жертвами «Хезболлы» стали четверо солдат, еще семеро находятся в тяжелом состоянии. Как сообщали СМИ, изначально территории Израиля достигли два БПЛА, один из них удалось сбить, второй летел низко к земле, из-за чего военные ЦАХАЛ потеряли его.