ЦАХАЛ: четверо погибли при ударе БПЛА «Хезболлы» по военной базе

Четверо солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли, еще семеро получили тяжелые ранения при ударе беспилотника «Хезболлы» по военной базе рядом с городом Биньямина в Израиле, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Все раненые были эвакуированы в больницы, а их семьи были уведомлены. Инцидент расследуется», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

По данным издания Times of Israel, всего в результате удара по военной базе пострадал 51 военнослужащий. Сообщается, что в сторону территории Израиля были запущены два БПЛА, один из них удалось перехватить. Второй беспилотник летел низко к земле и в какой-то момент исчез с радаров, поэтому израильские военные потеряли его из виду.

В субботу 12 ЦАХАЛ сообщал о перехвате подозрительной воздушной цели над Красным морем, тогда ее удалось нейтрализовать до того, как цель достигла территории Израиля.