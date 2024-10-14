ЦБ России введет для МФО норму «один заем в руки до погашения»

Центробанк России предложил ввести для микрофинансовых организаций (МФО) норму «один заем в руки до погашения», а также запретить выдавать новые микрозаймы ранее чем через три дня после погашения долга, инициативы предложены в рамках реализации мер по защите граждан.

«Планируем в приоритетном порядке реализовать предложенные в докладе меры по защите граждан. Это введение нормы "один заем в руки до погашения" и установление периода охлаждения», - говорится в сообщении регулятора.

Дополнительно ЦБ намерен снизить размер предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100% от суммы долга, уточнили в пресс-службе Банка. Эти меры станут частью перспективных направлений развития рынка МФО до 2027 года и связаны с ростом закредитованности россиян.

Сообщается, что обсуждение меры происходило при участии представителей МФО, саморегулируемых организаций, ученых и депутатов Госдумы. Пересмотр законодательства и нормативных актов в этой области будет происходить в течение трех лет.

Напомним, ранее МФО обязали хранить всю историю переписок и голосовых сообщений с должниками на протяжении трех лет, а также иметь для этого оборудование и ПО. Новые требования действуют с августа текущего года.