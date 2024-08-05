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Банки и МФО обязали хранить всю историю общения с должниками

Новые требования вступают в силу с 5 августа 2024 года. Меры направлены на защиту прав граждан от необоснованного давления со стороны взыскателей.
Ирина Егорова 2024-08-05 02:11:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Банки и микрофинансовые организации обязали хранить всю историю переписок и голосовых сообщений с должниками на протяжении трех лет, а также иметь для этого оборудование и программное обеспечение. Новые требования вступают в силу с 5 августа и устанавливаются законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Подлежат фиксации не только звонки, но и все текстовые, голосовые и другие сообщения. Срок хранения записей разговоров составляет не менее 3 лет.

Уточняется, что банки и МФО необходимо установить необходимую аппаратуру и ПО, уведомить об этом Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая в течение 10 рабочих дней проверит оборудование. Если оно не соответствует требованиям, то компания утратит право взаимодействовать с должниками данными способами.

Меры направлены на защиту прав граждан от необоснованного давления со стороны взыскателей, так как зачастую правила общения с должниками не соблюдаются, например, кредиторы звонят в неположенное время или слишком часто, чем это предусмотрено законом.

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