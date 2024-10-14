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CSD: Чехия потратила на Украину в пять раз меньше, чем на сырье из РФ

Многие чешские заводы смогли подзаработать на поставках нефти и газа из России.
Карина Тазетдинова 2024-10-14 22:20:20
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Чехия после потратила на покупку российских нефти и газа в пять раз больше денег, чем на помощь Украине, сообщает аналитический отчет Центра изучения демократии (CSD).

Из их данных следует, что страна совершила покупки российского сырья на 7 миллиардов евро, что касается помощи Киеву - 1,29 миллиардов евро.

Чешские заводы, получили более 1 миллиарда евро сверхприбыли из-за предоставляемых скидок на покупку топлива из РФ.

В частности, на ситуации смогла подзаработать компания Orlen Unipetrol. В сообщении указано, что компания извлекла выгоду из того, что российская нефть в 2023 году была на 21% дешевле азербайджанской.

Ранее Боррель заявил, что предложил главам МИД усилить санкции, чтобы подорвать экспорт российской нефти.

#Россия #нефть #газ #чехия #экспорт
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