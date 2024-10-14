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ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС

Прошлый руководитель воздушной поддержки был ликвидирован в октябре 2023 года.
Карина Тазетдинова 2024-10-14 21:45:48
© Фото: Ilia Yefimovich, Global Look Press

ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы подразделения воздушной поддержки ХАМАС Самера Абу Дакку в сентябре.

«ВВС Израиля в сентябре 2024 года провели удар и ликвидировали террориста Самера Абу Дакку, главу подразделения воздушной поддержки ХАМАС», следует из сообщения в Telegram-канале.

Израильская армия утверждает, что он участвовал в воздушных атаках 7 октября 2023 года по Израилю. Прошлый руководитель был ликвидирован в октябре 2023 года, отмечается в сообщении.

Ранее один из лидеров вооруженного крыла ХАМАС был убит вместе с тремя членами семьи в ходе удара израильских ВВС по северному Ливану, сообщал Reuters.

Помимо этого, израильская армия говорила об атаке по больнице в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, где, вероятно, размещался командный центр палестинского движения ХАМАС.

#Израиль #ЦАХАЛ #ХАМАС
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