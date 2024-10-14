ЦАХАЛ заявил об ударе по командному центру ХАМАС в больнице в Газе

Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удар по больнице в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, где, вероятно, размещался командный центр палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию», - сказано в заявлении.

Ранее на объекте находилась больница Шухада аль-Акса, сейчас же ХАМАС использует ее для планирования и осуществления атак на Израиль.

После удара израильских военных вспыхнул пожар, охвативший свыше 30 палаток лагеря палестинцев. Телеканал Al Mayadeen сообщает о гибели четырех и ранении 70 человек. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

«Хезболла» в свою очередь прошедшей ночью запустила несколько ракет и беспилотников по Израилю. Один из БПЛА атаковал военную базу в районе города Биньямина. Предположительно, удар пришелся по столовой, пишет The Times of Israel. В ЦАХАЛ официально подтвердили гибель четырех своих солдат.