Политолог объяснил, как «Хезболла» нащупала слабое место в ПВО Израиля

Прилет беспилотника «Хезболлы» по военной базе ЦАХАЛ является подготовкой к более сильной атаке. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил политолог Евгений Михайлов. По его словам, ливанскому движению удалось выявить недостатки системы израильской ПВО, поэтому в ближайшее время можно ожидать новых ударов.

«Они нанесли десятки, если не сотни выстрелов ракетами и перегрузили израильское ПВО. В этот же момент они запустили десятки дронов, двое из которых успешно проникли. Один был сбит, и один нанес серьезное поражение. Это говорит о недостатках хваленой системы ПВО Израиля. "Хезболла" делает выводы», - отметил эксперт.

Евгений Михайлов пояснил, что при массовом ударе система ПВО не может сразу все отразить и перегружается. Именно в этот момент и возможно осуществить успешную атаку.

«"Хезболла" нанесла масштабный удар, на нее отвлеклись израильские системы ПВО. В момент отвлечения, видимо, был высчитан определенный промежуток времени, когда нужно нанести дополнительный удар с помощью беспилотников. То есть израильская система не смогла отреагировать на все», - добавил политолог.

Напомним, в воскресенье вечером «Хезболла» нанесла удар по израильской военной базе. По последним данным, в результате атаки пострадали 58 человек.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари пообещал разобраться в ситуации и выяснить, как БПЛА смог прорваться незамеченным и поразить базу.