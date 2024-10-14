Операторы «Иноходца» уничтожили пункт дислокации ВСУ в приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта временной дислокации в приграничье Курской области.

Вражеский пункт временной дислокации в приграничье Курской области был вскрыт военнослужащими группировки войск «Север» в результате разведывательных мероприятий.

Удар по спрятавшемуся неприятелю нанесли операторы ударного беспилотника «Иноходец». В российском оборонном ведомстве отметили, что точное попадание пущенной по цели ракеты зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что «Иноходец» одним ударом разнес две бронемашины ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.