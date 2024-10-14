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Операторы «Иноходца» уничтожили пункт дислокации ВСУ в приграничье

Пункт дислокации врага в Курской области вскрыли в ходе разведывательных мероприятий.
2024-10-14 14:33:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта временной дислокации в приграничье Курской области. 

Вражеский пункт временной дислокации в приграничье Курской области был вскрыт военнослужащими группировки войск «Север» в результате разведывательных мероприятий. 

Удар по спрятавшемуся неприятелю нанесли операторы ударного беспилотника «Иноходец». В российском оборонном ведомстве отметили, что точное попадание пущенной по цели ракеты зафиксировали средства объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что «Иноходец» одним ударом разнес две бронемашины ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бпла #Курская область #иноходец #приграничье
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