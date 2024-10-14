В Пакистане открыли совместные военные учения «Дружба-2024»

Национальный антитеррористический центр «Пабби» стал площадкой для торжественной церемонии открытия совместных российско-пакистанских тактических учений «Дружба-2024».

ВС РФ представлены на учениях более полусотней военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО из Волгоградской области. Они прибыли накануне на самолете Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

На церемонии открытия подняли государственные флаги и исполнили гимны Пакистана и России.

«В приветственной речи представитель сухопутных войск пакистанской армии отметил важность стратегического партнерства и дружбы России и Пакистана, которая положительно сказывается на безопасности в регионе», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащим обеих стран предстоит отработать взаимодействие при выполнении задач в горной местности. Будет отработано уничтожение незаконных вооруженных формирований, ведение разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий.

МО РФ подчеркнуло, что учения направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Ранее сообщалось, что корабли России и КНР выполнили стрельбы в рамках учений в Тихом океане.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.