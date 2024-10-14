Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров спецустройствами

Российский президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за сокрытие государственных номеров на автомобиле с помощью специальных устройств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Радио Sputnik.

Закон подразумевает наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного до полутора лет, а также конфискацию устройств. Это грозит при повторном нарушении.

В документе отмечено, что изменения вступают в силу со дня официального опубликования.

Напомним, в январе в России признали незаконными рекламу и объявления о продаже девайсов для маскировки госномеров. Ранее всевозможные приспособления можно было легко найти в Интернете, теперь доступ к ним заблокирован.