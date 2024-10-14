МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров спецустройствами

Также предусмотрена конфискация устройств, скрывающих автомобильные номера.
Сергей Лебедев 2024-10-14 15:13:12
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за сокрытие государственных номеров на автомобиле с помощью специальных устройств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Радио Sputnik.

Закон подразумевает наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного до полутора лет, а также конфискацию устройств. Это грозит при повторном нарушении.

В документе отмечено, что изменения вступают в силу со дня официального опубликования.

Напомним, в январе в России признали незаконными рекламу и объявления о продаже девайсов для маскировки госномеров. Ранее всевозможные приспособления можно было легко найти в Интернете, теперь доступ к ним заблокирован.

#Россия #Владимир Путин #президент РФ #закон #авто #лишение прав #госномера
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 