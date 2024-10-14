Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 300 человек

В течение суток потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 300 человек. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей», - говорится в сообщении.

Кроме того, российские бойцы пленили украинского военнослужащего в Курской области.

В оборонном ведомстве назвали потери украинской стороны с начала боев в граничащем с Украиной регионе. Утверждается, что ВСУ за этот период времени на Курском направлении потеряли свыше 22950 человек в личном составе.

Также противник лишился 157 танков, 72 БМП, 98 БТР, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей. Кроме того, уничтожены 189 арторудий, 36 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 48 станций РЭБ, девять контрбатарейных РЛС, три РЛС ПВО. Российские военные продолжают уничтожать противника на Курском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.