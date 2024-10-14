МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 300 человек

Уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один военнослужащий сдался в плен, уточнили в Минобороны.
2024-10-14 13:25:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В течение суток потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 300 человек. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей», - говорится в сообщении.

Кроме того, российские бойцы пленили украинского военнослужащего в Курской области.

В оборонном ведомстве назвали потери украинской стороны с начала боев в граничащем с Украиной регионе. Утверждается, что ВСУ за этот период времени на Курском направлении потеряли свыше 22950 человек в личном составе.

Также противник лишился 157 танков, 72 БМП, 98 БТР, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей. Кроме того, уничтожены 189 арторудий, 36 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 48 станций РЭБ, девять контрбатарейных РЛС, три РЛС ПВО. Российские военные продолжают уничтожать противника на Курском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 