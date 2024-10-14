Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота пресекли очередную попытку ВСУ прорвать границу России в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь. О проблемах у противника со снабжением рассказал корреспондент Владислав Кустов, пообщавшись с военнослужащими.

Цель ВСУ была пройти через населенный пункт Веселое в тыл нашей наступающей группировке. Морпехи 155-й бригады быстрым накатом пошли навстречу. Несколько дней им понадобилось, чтобы вытеснить противника.

«Да все было быстро. Удалось группам закатиться. И получается, одна группа шла в накат, а вторая зашла с тыла, и отрезали их. По радиостанциям они своему руководству докладывали, что у них нет воды, еды и БК. И сказали, если этого не будет, они будут отступать», - рассказывает командир штурмовой группы с позывным Аким.

В результате десятки тел погибших боевиков так и остались лежать на Курской земле. Противник отступал в спешке, бросая и целую, и сгоревшую технику.

В рядах ВСУ наши морпехи видели немало наемников из западных стран. Российские штурмовики имеют ощутимое преимущество над противником и предполагают, что в натовской подготовке что-то не так.

«Вроде бы их там подготавливают натовские инструктора, европейские инструктора. Но в условиях войны их подготовка никуда не годится. Они очень быстро сдаются», - говорит связист с позывным Хамит.

Российские войска методично и последовательно вытесняют противника с Курской области. Минобороны России сообщило, что расчеты РСЗО «Град» из состава группировки войск «Север» сорвали попытку украинской пехоты закрепиться на позиции в курском приграничье. Ведомство показало кадры с боевой работой артиллеристов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.