МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военнослужащий указал на отсутствие у ВСУ воды и БК в Курской области

Теряя личный состав и бросая технику, неприятель отступает в Курской области с большими потерями.
Владислав Кустов 2024-10-14 11:54:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота пресекли очередную попытку ВСУ прорвать границу России в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь. О проблемах у противника со снабжением рассказал корреспондент Владислав Кустов, пообщавшись с военнослужащими.

Цель ВСУ была пройти через населенный пункт Веселое в тыл нашей наступающей группировке. Морпехи 155-й бригады быстрым накатом пошли навстречу. Несколько дней им понадобилось, чтобы вытеснить противника.

«Да все было быстро. Удалось группам закатиться. И получается, одна группа шла в накат, а вторая зашла с тыла, и отрезали их. По радиостанциям они своему руководству докладывали, что у них нет воды, еды и БК. И сказали, если этого не будет, они будут отступать», - рассказывает командир штурмовой группы с позывным Аким.

В результате десятки тел погибших боевиков так и остались лежать на Курской земле. Противник отступал в спешке, бросая и целую, и сгоревшую технику.

В рядах ВСУ наши морпехи видели немало наемников из западных стран. Российские штурмовики имеют ощутимое преимущество над противником и предполагают, что в натовской подготовке что-то не так.

«Вроде бы их там подготавливают натовские инструктора, европейские инструктора. Но в условиях войны их подготовка никуда не годится. Они очень быстро сдаются», - говорит связист с позывным Хамит.

Российские войска методично и последовательно вытесняют противника с Курской области. Минобороны России сообщило, что расчеты РСЗО «Град» из состава группировки войск «Север» сорвали попытку украинской пехоты закрепиться на позиции в курском приграничье. Ведомство показало кадры с боевой работой артиллеристов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 