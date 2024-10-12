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Андрей Белоусов осмотрел казармы морпехов 61-й бригады под Мурманском

Главе Минобороны рассказали о перспективах развития городка для морпехов, Белоусов дал поручения по подготовке плана благоустройства гарнизона.
2024-10-12 08:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей поездки в Мурманскую область проверил объекты военной и социальной инфраструктуры 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. На опубликованных кадрах он осматривает казармы и получает доклады командования.

Белоусову рассказали о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка. Министр дал поручения по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона. Ему также доложили, что в рамках реализуемой программы развития соединения морской пехоты до 2030 года будут строиться складские зоны хранения вооружения и военной техники, склады ракетно-артиллерийского вооружения, жилые дома, общежития и казарменный фонд.

Во время визита Белоусов также возложил цветы к мемориалу погибших в ходе военных конфликтов морских пехотинцев.

По сообщению оборонного ведомства, в ходе поездки в Мурманскую область министр также поднялся на борт атомного подводного ракетного крейсера «Князь Владимир» проекта «Борей-А». 

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#проверка #МО РФ #морпехи #инфраструктура #Андрей Белоусов
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