Андрей Белоусов осмотрел казармы морпехов 61-й бригады под Мурманском

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во время рабочей поездки в Мурманскую область проверил объекты военной и социальной инфраструктуры 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. На опубликованных кадрах он осматривает казармы и получает доклады командования.

Белоусову рассказали о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка. Министр дал поручения по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона. Ему также доложили, что в рамках реализуемой программы развития соединения морской пехоты до 2030 года будут строиться складские зоны хранения вооружения и военной техники, склады ракетно-артиллерийского вооружения, жилые дома, общежития и казарменный фонд.

Во время визита Белоусов также возложил цветы к мемориалу погибших в ходе военных конфликтов морских пехотинцев.

По сообщению оборонного ведомства, в ходе поездки в Мурманскую область министр также поднялся на борт атомного подводного ракетного крейсера «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.