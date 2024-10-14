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Разведчики обнаружили под Угледаром схрон ВСУ с натовскими боеприпасами

В обнаруженном схроне были найдены боеприпасы для гранатометов, средства связи и наведения, а также взрывчатка для проведения диверсионных акций.
2024-10-14 08:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчики бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обнаружили схрон украинских националистов с оружием и боеприпасами под Угледаром.

«При зачистке населенного пункта нашли перекопанный участок земли, решили проверить, может быть заминировано. При осмотре был найден схрон. Он предназначался для диверсионных групп противника. Данные боеприпасы и вооружение мы передадим для дальнейшего изучения», - рассказал военнослужащий с позывным «Калмык».

В обнаруженном схроне нашли боеприпасы для польских и американских гранатометов, средства связи и наведения, взрывчатку и гранаты различных типов. По словам бойцов, подобные находки далеко не редкость. Бегущие со своих позиций боевики ВСУ бросают все, включая технику, оружие и боеприпасы.

«Мы продвигаемся быстро, находим склады. Попадается натовское оружие. Они убегают, все бросают, особо ни за что не держатся. Даже не стараются с собой что-то забрать. У нас идет быстрое наступление, у них нет времени все это забрать с собой. Они видят движение нашей техники и бросают свои позиции сразу», - поделился командир штурмового отряда с позывным «Бэтмен».

В попытках затормозить продвижение наших войск противник минирует дороги, рассказали бойцы. Особенно часто враг использует магнитные мины, которые прилипают к любому металлу. Особенно сложно их заметить в темное время суток, поделились военнослужащие.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #тоф #Националисты #Схрон #угледар
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