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Российские войска освободили Левадное в Запорожской области

Населенный пункт был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Восток».
2024-10-14 12:15:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. 

Уточняется, что населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Восток». Также подразделения группировки заняли более выгодные рубежи за последние сутки. 

Кроме этого, они нанесли огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Это произоршло в районах населенных пунктов Доброволье (ДНР) и Темировка (Запорожская область).

Противник в зоне ответственности группировки потерял за сутки до 120 боевиков, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155-миллиметровые САУ «Богдана» и CAESAR французского производства. 

Ранее российские танкисты рассказали о необычном ночном бое с наступающими боевиками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#освобождение #спецоперация #запорожская область #Левадное
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