Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области.

Уточняется, что населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Восток». Также подразделения группировки заняли более выгодные рубежи за последние сутки.

Кроме этого, они нанесли огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Это произоршло в районах населенных пунктов Доброволье (ДНР) и Темировка (Запорожская область).

Противник в зоне ответственности группировки потерял за сутки до 120 боевиков, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155-миллиметровые САУ «Богдана» и CAESAR французского производства.

Ранее российские танкисты рассказали о необычном ночном бое с наступающими боевиками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.