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Танкисты рассказали о необычном ночном бое с наступающими боевиками

Танкисты работают круглосуточно, в качестве приоритетных целей - бронетехника стран НАТО, укрепленные пункты и скопления живой силы противника.
2024-10-14 06:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации. Своими решительными и умелыми действиями танкисты сорвали атаку врага и помогли нашей пехоте закрепиться на более выгодных рубежах.

«Был прорыв противника. Поступило сообщение на срочный выезд, выехали ночью. Этот танк без тепловизора и нам пришлось импровизировать. Выкатились возле лесополосы, я выбегал и отбивал ориентир. Светил фонариком на себя, а он наводился по мне. Потом бежал обратно и отрабатывали», - рассказал командир танкового взвода с позывным «Тяга».

Огонь вели на расстояние до шести километров. Применяли фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы. По словам бойцов, это позволяет нанести максимальный урон вражеским укреплениям и бронетехники противника.

«Враг наступал, времени думать особенно не было. Помогли пехоте, остановили прорыв противника», - добавил командир танковой роты с позывным «Монах».

В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие танковых подразделений группировки войск «Запад», проявляя мужество и героизм при выполнении боевых задач, продолжают наносить удары по военным объектам, бронированной технике и живой силе ВСУ.

Украинские боевики регулярно пытаются усилить свои подразделения, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь. Боевая работа ведется круглосуточно. Отстрелявшиеся экипажи оперативно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь украинской артиллерии или дронов-камикадзе.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Т-72 #ВСУ
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