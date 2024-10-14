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Расчеты «Градов» сорвали попытку пехоты ВСУ закрепиться в приграничье

Удар реактивными снарядами по противнику, действовавшему в Курской области, наносили артиллеристы группировки войск «Север».
2024-10-14 10:55:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что расчеты РСЗО «Град» из состава группировки войск «Север» сорвали попытку украинской пехоты закрепиться на позиции в курском приграничье. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что врага обнаружили подразделения беспилотной авиации российских десантников.

«Получив координаты группы пехоты ВСУ, безуспешно пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчеты РСЗО "Град" ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат», - говорится в сообщении. 

МО РФ отмечает, что уничтожение целей подтвердили полученные с беспилотников в режиме реального времени кадры объективного контроля. 

Выполнив боевую задачу, расчеты реактивных систем залпового огня оперативно сменили позиции.

Ранее бойцы группировки «Север» показали остатки техники ВСУ в приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Курская область #РСЗО #Град #приграничье #группировка "север"
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