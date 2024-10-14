Расчеты «Градов» сорвали попытку пехоты ВСУ закрепиться в приграничье

Минобороны России сообщает, что расчеты РСЗО «Град» из состава группировки войск «Север» сорвали попытку украинской пехоты закрепиться на позиции в курском приграничье.

Российское оборонное ведомство уточнило, что врага обнаружили подразделения беспилотной авиации российских десантников.

«Получив координаты группы пехоты ВСУ, безуспешно пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчеты РСЗО "Град" ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат», - говорится в сообщении.

МО РФ отмечает, что уничтожение целей подтвердили полученные с беспилотников в режиме реального времени кадры объективного контроля.

Выполнив боевую задачу, расчеты реактивных систем залпового огня оперативно сменили позиции.

Ранее бойцы группировки «Север» показали остатки техники ВСУ в приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.