Китай отрабатывает нанесение высокоточных ударов на учениях у Тайваня

Китайская армия в рамках проводимых учений «Совместный меч-2024Б» вокруг Тайваня проверяет возможности по нанесению высокоточных ударов по ключевым целям. Об этом заявили в Восточной зоне боевого командования НОАК.

«Учения также служат суровым предупреждением сепаратистским действиям сил независимости Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства», - отметил в заявлении официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си.

В сообщении Народно-освободительной армии Китая уточняется, что Восточная зона боевого командования НОАК организовала сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для проведения учений «Совместный меч-2024Б».

Тайвань с осуждением отреагировал на заявление Китая о начале учений, назвав действия Пекина провокацией. Вооруженные силы островного государства за сутки зафиксировали приближение 25 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).