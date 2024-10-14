Пленный украинец рассказал, что его забрали в ВСУ без трех пальцев

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Владимир Гаврошенко заявил, что его забрали в ряды ВСУ, несмотря на отсутствие трех пальцев на руке и, как следствие, возможности вести огонь из стрелкового оружия. Видеозапись беседы с инвалидом публикует Министерство обороны РФ.

Как утверждает пленный, ему четыре раза выдавали повестку, однако он не ходил в военкомат. Когда приехали в последний раз, велели обновить данные. Гаврошенко явился, прошел медкомиссию, где украинца посчитали годным и отправили служить.

«И сразу загребли. Взяли в армию, без трех почти пальцев». Я стрелять не мог», - рассказал он.

Гаврошенко раскритиковал командование и украинские власти, которые решили «поиграть в войнушку». Пленный призвал соотечественников избегать мобилизации, а тех, кто уже находится в зоне боевых действий, бежать домой.

Ранее другой украинец, плененный бойцами ВС РФ в деревне Снагость Курской области, рассказал, что большинство сослуживцев не знали, что их завезли в Россию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.