После обрушения платформы на киносъемках в Ленобласти возбудили дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе расследования инцидента на съемках фильма в Ленинградской области. Об этом сообщили в СК.

Число пострадавших при обрушении декораций в Толмачевском поселении выросло до 23, сообщили в администрации региона. В большинстве случаев участники киносъемок получили ушибы и ссадины. Им оказали помощь врачи Лужской районной больницы.

Одна женщина госпитализирована с переломами обеих костей голени. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. В числе пострадавших есть дети.

Следователи СУ СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что при съемке фильма под массовкой провалился пол деревянной платформы.