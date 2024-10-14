МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

После обрушения платформы на киносъемках в Ленобласти возбудили дело

Число пострадавших выросло до 23.
Владимир Рубанов 2024-10-14 10:13:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе расследования инцидента на съемках фильма в Ленинградской области. Об этом сообщили в СК.

Число пострадавших при обрушении декораций в Толмачевском поселении выросло до 23, сообщили в администрации региона. В большинстве случаев участники киносъемок получили ушибы и ссадины. Им оказали помощь врачи Лужской районной больницы.

Одна женщина госпитализирована с переломами обеих костей голени. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. В числе пострадавших есть дети.

Следователи СУ СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что при съемке фильма под массовкой провалился пол деревянной платформы.

#Кино #фильм #обрушение #Ленинградская область #Следственный комитет #Уголовное дело #съемки #массовка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 